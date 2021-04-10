Полиции удалось задержать стрелка со свадьбы

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, стрелявшего из окна автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый стрелок установлен и задержан. Им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании», - отмечают в ведомстве.

Примечательно, что задержанный не отрицал того, что стрелял из пневматического оружия.

Напомним, очевидцы заметили стрельбу из одной из машин, выехавшей из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова в составе свадебного кортежа.