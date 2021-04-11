Стрелка со свадьбы суд заключил под стражу на два месяца

В Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, стрелявшего из машины свадебного кортежа. Решение вынес Красносельский районный суд Петербурга в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Шаига Хуррам оглы Мамедов заключен под стражу на два месяца, то есть до 8 июня 2021 года. Причиной арест стал факт хулиганства.

Напомним, 9 апреля, вечером, из машины свадебного кортежа, который выехал с улицы Летчика Лихолетова, мужчина открыл стрельбу в воздух, чем нарушил общественный порядок.