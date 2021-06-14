В Купчино на свадьбе стреляли по подросткам

Петербургская свадьба стала известна на весь город стрельбой по школьникам. Жених внезапно открыл огонь по подросткам. Инцидент произошел накануне в одном из дворов Купчино. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и области.

15-летний подросток сам обратился в полицию с информацией о стрельбе из пистолета. По словам мальчика, из окна неизвестный мужчина начал угрожать ему и его друзьям, а затем началась стрельба. В результате одному из подростков в ногу попала пуля.

Полиции удалось установить, что из пистолета стрелял 47-летний жених, у которого в этот день была свадьба. В результате вместе с невестой мужчина проследовал в отделение полиции.