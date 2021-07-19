Петербуржца приговорили к лишению свободы за хулигантсво

19 июля Красносельский районный суд признал виновным Шаига Хуррам оглы Мамедова, открывшего стрельбу на свадьбе своего друга.

По версии следствия, 9 апреля у дома № 14 на улице Лётчика Лихолетова молодой человек, провожая своих друзей в семейную жизнь, не менее восьми раз выстрелил из автомобиля в свадебном картеже в воздух. Мамедов заехал домой, оставил оружие и вернулся на свадьбе. Гости ему рассказали, что картеж был задержан сотрудниками полициями из-за звуков выстрелов.

Свою вину молодой человек признал. Он самостоятельно поехал сдаваться властям.

11 апреля Мамедова арестовали. При досмотре у него изъяли травматический пистолет Grand Power, а при обыске квартиры — карабин «Вепрь» и итальянское ружье Benelli.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима.