На «Нарвской» эскалатор «зажевал» платье девушки и его пришлось остановить

В Санкт-Петербурге, 9 апреля, на станции метро «Нарвская» произошел инцидент с отключением эскалатора. Одна из пассажирок была в длинном платье и ехала на спуск. При спуске с эскалатора ее платье «зажевало», вследствие чего механизм пришлось остановить.

Девушка не смогла сама справиться, поэтому эскалатор и остановили, чтобы избежать неприятной ситуации. В результате, те, кто ехал следом за женщиной, спускались вниз уже пешком. Сама «пострадавшая» находилась в «лапах» эскалатора еще около 15 минут, до того момента пока сотрудники метрополитена не пришли ей на помощь.

В итоге девушку освободили и все закончилось благополоучно.