Ford, за рулем которого находилась пьяная девушка, протаранил поребрик на Ленинском проспекте

ДТП произошло на Ленинском проспекте. Автомобиль марки Ford, за рулем которого находилась девушка, влетел в поребрик разделительной полосы. В результате аварии иномарке подбросило, в салоне сработали подушки безопасности.

Свидетелем происшествия стал мужчина, он подошел к автомобилю, чтобы оказать помощь девушке, однако, автомобилистка находилась в нетрезвом состоянии. Девушка сообщила о своем намерении вызвать полицию, после чего мужчина позвонил в Госавтоинспекцию.

Полицейскими был оформлен протокол в отношении нетрезвой водительницы. Нарушительнице грозит лишение водительских прав, а также штраф, сумма которого составит 30 000 рублей.