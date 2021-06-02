Блогер устроил гонку на желтом Porsche по центру Петербурга

В Петербурге в центре города заметили блогера, который устроил гонки посреди дня. Желтый Porsche принадлежит блогеру “Диману из Батайска”. Гонщик создал опасную ситуацию на дороге, проезжая по Невскому проспекту. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

В сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появились кадры с видеокамер. По кадрам видно, что иномарка ярко-желтого цвета обгоняет одну машину за другой. Обычно это называют игрой в “шашечки”. В результате опасного вождения по Невскому проспекту никто не пострадал.

Напомним, в прошлом году блогер уже устраивал серьезную аварию на Коломенской улице. Кроме того, при продаже предыдущей машины мужчина оплатил 105 штрафов.