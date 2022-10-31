В Петербурге число “пьяных” ДТП сократилось на треть

Дорожная полиция Петербурга подвела итоги рейдов “Нетрезвый водитель”. За текущий года было задержано более 13 тысяч нетрезвых водителей.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на протяжении всего 2022 года дорожная полиция осуществляла антиалкогольные рейды “Нетрезвый водитель”. Каждую пятницу и каждые выходные, сотни экипажей патрулировали на дорогах в Северной столице и в Ленинградской области.

Всего с начала текущего года в регионе было задержано свыше 13 тысяч водителей, более чем на две тысячи больше, чем в прошлом году. Из этого числа 1200 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. На любителей езды под градусом наложено штрафов на сумму почти в 209 миллионов рублей. Около тысячи нарушителей попали под административный арест.

В результате проведения рейдов, в регионе почти на 30% снизилось число “пьяных” ДТП. Также отмечается, что более чем в полтора раза снизилось количество пострадавших в таких авариях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге были проведены рейды по поиску нелегальных мигрантов в Невском районе. К административной ответственности привлекли более 40 иностранцев.