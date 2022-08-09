В Невском районе поймали 40 мигрантов, нарушающих закон

Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по поиску нелегальных мигрантов в Невском районе Петербурга. К административной ответственности привлекли более 40 иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские проверили места, где могут проживать мигранты, нарушающие закон в сфере аренды жилья. Они посетили 15 жилых домов, где сдавали 45 квартир. В двух хостелах на проспекте Большевиков и улице Ткачей жили 189 иностранцев, среди них были 12 нарушителей миграционного законодательства. Их задержали.

Всего в полицию были доставлены 55 человек. В отношении 42 составили административные протоколы. Еще у двух мигрантов нашли документы, похожие на подделку.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Александр Бастрыкин председатель Следственного Комитета (СК) России рассказал, что наблюдается значительный рост тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами. За полгода рост преступности вырос на 10%.