Глава СК РФ сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов

Александр Бастрыкин председатель Следственного Комитета (СК) России рассказал, что наблюдается значительный рост тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами. За полгода рост преступности вырос на 10%.

Как передает Neva.Today, Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о статистике преступлений среди мигрантов за первые шесть месяцев 2022 года.

Бастрыкин отметил, что большую часть преступлений совершают не имеющие постоянного дохода безработные.

Также глава СК сообщил, что мигранты в России стали чаще совершать особо тяжкие преступления. Среди преступлений распространены: похищения, убийства и изнасилования. С января 2022 года было зафиксировано 21 тысяча преступлений, совершенными гражданами других стран, из них 1685 совершено нелегалами. Эта цифра на 10% выше, чем в 2021 году.

Для предотвращения роста преступности в СК планируют заняться вопросом кодификации миграционного законодательства, заявил Бастрыкин.