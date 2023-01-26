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Устроившего два ДТП у сада "Нева" водителя лишили прав на 1,5 года

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© Фото: скриншот Google maps

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В Петербурге автомобилист устроил две аварии подряд на Пискаревском проспекте и пытался спрятаться от ответственности в саду. Теперь пешие прогулки по саду станут для мужчины актуальны, так как он остался без прав.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 11 ноября 2022 года, горожанин, управляя HR-V совершил столкновение с Toyota RAV4 при повороте с улицы Жукова. После неудачной попытки договорится разъехаться с воителем Toyota, мужчина взял документы и отправился в сад “Нева”. В саду он снял куртку и спрятал документы в кусах. После одел капюшон, а затем решил уехать.

Во время попытки скрыться с места ДТП горе-водитель совершил еще одно, на этот раз с кроссовером Volkswagen Touareg. На этот раз мужчина решил не останавливаться и, заехав на бордюр, скрылся через сад “Нева”.

Оставшиеся водители, пока ожидали сотрудников ГИБДД, тоже пошли в сад, где нашли куртку и документы фигуранта. Затем они заметили похожего на виновника ДТП человека. На этот раз скрыться у петербуржца не вышло. Он был задержан и передан полиции. Оба потерпевших подчеркнули, что от него пахло алкоголем.

В результате мужчину лишили прав на 1,5 года. Также он должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Клинском проспекте 13-лений подросток угнал каршеринг.

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