Полиция задержала мужчину,избившего женщину в подъезде

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении женщины во Фрунзенском районе Петербурга.

Инцидент с нападением на женщину с целью ограбления случился в пятницу, 26 марта в подъезде дома 31/5 по адресу Загребского бульвара. По информации пострадавшей 44-летней женщины, которая заявила о преступлении, неизвестный преступник избил ее, после чего совершил попытку ограбления и попытался вырвать сумку.

Как проинформировали в Главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 марта, в пятницу полицейские задержали подозреваемого у дома 8/22 по улице Ярослава Гашека. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина. По факту ограбления возбудили уголовное дело.