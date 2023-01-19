В Невском районе несостоявшийся несовершеннолетний грабитель попал в больницу подбитым глазом

В Невском районе продажа телефона неудачно закончилась как для "покупателя", так и для курьера. В результате оба петербуржца попали в больницу, а одному из них в дополнение грозит уголовное дело за несостоявшийся грабеж.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 января в полицию обратилась свидетельница потенциальной кражи. Злоумышленника удалось задержать на месте.

Около десяти часов вечера 18 января к дому 46 на улицу Цимбалина подъехали правоохранители, которые обнаружили там двоих горожан с травмами, один из которых работает курьером. Мужчина 22 лет пояснил, при доставке заказанного телефона 17-летнему подростку молодой человек распылил в сторону его лица газовый баллончик, после чего попытался похитить из рюкзака упомянутый смартфон и скрыться, однако сделать этого не смог, так как был пойман до приезда сотрудников полиции.

Молодых людей доставили в больницу. У пострадавшего курьера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба, после чего в удовлетворительном состоянии поместили в приемный покой, а молодого горе-грабителя с травмой глаза в состоянии средней степени тяжести отправили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Мурино правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в карманной краже у 26-летней петербурженки.