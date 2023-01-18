Задержан карманник, укравший телефон у петербурженки на Невском

В Мурино правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в карманной краже в центре Петербурга.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 2 ноября 2022 года в полицию обратилась 26-летняя девушка с заявлением, что у дома 20 на Невском проспекте из кармана ее пальто был похищен мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Во вторник, 17 января 2023 года, около часа дня на улице Шоссе в Лаврики города Мурино Всеволожского района Ленобласти был за совершение кражи задержан 43-летний рецидивист.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга неизвестный неустановленным способом проник в пункт выдачи интернет-заказов на Ленинском проспекте, откуда украл 31 телефон марки iPhone.