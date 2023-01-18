На Ленинском их пункта выдачи заказов украли 30 iPhone

В Кировском районе Петербурга неизвестный злоумышленник проник в пункт выдачи-интернет заказов и вынес оттуда 31 телефон марки iPhone. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Любителя “яблок” ищут правоохранители.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 16 января, в полицию обратился 18-летний менеджер пункта выдачи интернет-заказов на ленинском проспекте с сообщением, что в период с 12 по 16 января, неизвестный вор неустановленным способом проник в помещение пункта, где украл 31 смартфон марки iPhone. Сумма ущерба устанавливается.

Пункт выдачи не оборудован камерами видеонаблюдения и сигнализацией. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала двух мужчин, совершивших налет на салон связи в Приморском районе. Они похитили около двух десятков смартфонов и 100 тысяч рублей из кассы.