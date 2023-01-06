На Дыбенко вооруженный ножом злоумышленник ограбил офис быстрых займов

В Невском районе Петербургу в фирму быстрых займов ворвался неизвестный злоумышленник, который под угрозой ножа заставил сотрудника конторы открыть сейф. Забрав деньги, грабитель скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 5 января в 20:55 в дежурную часть обратился менеджер микрофинансовой фирмы, расположенной в доме 27 по улице Дыбенко. Он заявил, что в офис компании ворвался неизвестный мужчина, который угрожая ножом заставил заявителя открыть сейф и передать находящиеся в нем деньги.

В итоге злоумышленник забрал 3,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полиция преступила к розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина под угрозой ножа похитил из офиса микрофинансовой организации пачку денег, которая оказалась “куклой”.