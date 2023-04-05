Жителя Репино с ножом задержали после неудачной попытки вынести из магазина бутылку лимонада и сигареты

В Курортном районе правоохранители задержали мужчину, попытавшегося под угрозой ножа вынести из магазина лимонад и сигареты. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло в Репино еще в ночь с 31 марта на 1 апреля. Первым в полицию обратился хозяин заведения, который пояснил, что к нему в магазин ворвался очень пьяный мужчина с ножом, устроивший бесчинство.

Позже информацию подтвердил молодой продавец-кассир, который заявил, что не очень хорошо знает приходившего несколько дней назад мужчину, который оказался местным жителем. По словам молодого человека, горе-грабитель хотел забрать бутылку лимонада и пачку сигарет.

До этого правоохранители успели просмотреть камеры и выяснили, что злоумышленник в ходе своего визита только повредил кассовый аппарат, но позже скрылся с места происшествия ни с чем.

Специалисты задержали 27-летнего местного жителя 4 апреля. Неработающего гражданина после составления протокола поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом, в Тихвинском районе, задержали гражданина, который с ножом в руках требовал от продавщицы табачной лавки деньги.