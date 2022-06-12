Двое мужчин отобрали у пожилого петербуржца ружье и стреляли по окнам

На Беломорской улице у местного жителя грабители отобрали ружье и начали стрелять из него в соседний дом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию обратился 74-летний пенсионер. По его словам, к нему в квартиру ворвались два пьяных мужчины и отобрали у него охотничье ружье с патронами и скрылись. После нападавшие отправились в соседнюю квартиру, где начали стрелять в соседний дом с балкона.

Пострадавших в результате инцидента нет. По горячим следам полиция задержала двух петербуржцев, которые уже были неоднократно судимы. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Санк-Петербург.ру писал о том, что в Невском районе петербуржца задержали из-за ссоры с юным предпринимателем и стрельбы. Один выстрел привел к моментальному приезду наряда полиции.