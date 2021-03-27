СК Петербурга возбудил уголовное дело после обнаружения скелета ребенка

В Следственном комитете Санкт-Петербурга после находки скелета маленького ребенка в Южно-Приморском парке возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности.

Во вторник, 23 марта, днем в отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее сын нашел очень страшную находку во время прогулки с друзьями. Им оказался скелет маленького ребенка, который нашли в 500 метрах от дома №14 на улице Маршала Жукова.

Прибыв на место, следователи установили, что примерный возраст погибшего составляет 2-3 года, при росте около 94 см. Однако при осмотре останков, следов насилия не обнаружили.