Убивший жену и двухлетнюю дочь петербуржец отправлен в СИЗО

В Петербурге Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения мужчины, который обвиняется двух убийствах - своей жены и маленькой дочери.

Как стало известно в ходе следствия, 23 марта 2021 года мужчина находился в своей квартире в доме по проспекту Кузнецова с дочерью. Он кинул девочку на пол головой вниз, а затем нанес не менее трех ударов по голове. Ребенок скончался на месте. После этого мужчина отнес тело малышки в Южно-Приморский парк, где закопал, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Спустя более года, 24 июня, мужчина расправился и со своей супругой. Он задушил женщину и отнес ее тело в тот же парк.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. Он признал вину в полном объеме. Срок избранной меры пресечения – 22 августа текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Южно-Приморском парке в Красном селе обнаружили скелет ребенка. В месте обнаружения скелета также нашли бутылки и окурки.