На детской площадке Фрунзенского района обнаружили труп мужчины

В Санкт-Петербурге, в субботу, 27 марта, во Фрунзенском районе на Купчинской улице на одной из детских площадок обнаружили труп мужчин.

На официальной странице сообщества социальной сети «ВКонтакте» «Новости Купчино» один из очевидцев сообщил, что на место прибыли сотрудники полиции, который находились около трупа очень продолжительное время, а также делали много фотографий и проводили фиксацию деталей.

«Возможно, криминал», — заявил один из участников сообщества.

Полицейские находились около трупа несколько часов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на улице Маршала Жукова, 14, был обнаружен скелет ребенка.