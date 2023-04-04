Петербургский суд отпустил мужчину, обвиняемого в совершении убийства 15-летней давности

В Санкт-Петербурге на свободу отпустили мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 15 лет назад, из-за того, что у дела истек срок давности.

Фрунзенский районный суд рассмотрел дело жителя Северной столицы, который в 2008 году получил обвинение в совершении преступления по статье "Убийство". Мужчину отпустили из-за того, что у дела уже истек срок давности. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

По версии следствия, в марте 2008 года злоумышленник вместе с другом приехал на участок, расположенный в лесополосе на пересечении улиц Малая Балканская и Будапештская. Внезапно обвиняемый схватил металлический лом, после чего ударил "друга" по шее со спины. Пострадавший рухнул, а злоумышленник достал нож и вонзил его в сердце мужчине.

После смерти своего "друга" петербуржец облил его труп бензином, поджог, а останки зарыл неподалеку. Злоумышленника поймали, но спустя 15 лет подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела, потому что его срок давности истек.

Суд согласился с ходатайством и отпустил мужчину из-под стражи 2 марта 2023 года.