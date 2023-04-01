В своей квартире на Дунайском школьник внезапно умер во время школьных каникул

Во Фрунзенском районе школьник ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах, пока находился на школьных каникулах. На теле подростка следов насильственной смерти обнаружено не было.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о скончавшемся девятикласснике в квартире на Дунайском проспекте правоохранители получили 31 марта. По прибытию на место был обнаружен труп 15-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти.

Специалисты опросили 41-летнюю мать погибшего, которая пояснила, что утром 31 марта они с 47-летним отцом ребенка отправились на работу. Мальчика, который с вечера не выходил со своей комнаты, будить не стали, так как он сейчас на школьных каникулах. Спустя некоторое время женщина попыталась позвонить подростку, но он не брал трубку, тогда она около половины второго вернулась домой, где в кровати обнаружила тело сына без признаков жизни.

Известно, что родители мальчика работают в сфере строительства, а сам школьник посещал секцию большого тенниса. Вся семья проживала вместе.

Труп девятиклассника направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе после экстренной госпитализации из вестибюля метро ушел из жизни 16-летниий подросток. У школьника диагностировали сильное отравление неустановленным веществом.