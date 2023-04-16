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В своей квартире на Олеко Дундича безработного петербуржца задержали за смертельное избиение собутыльника по голове

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© Фото: pxhere

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Во Фрунзенском районе мужчина скончался после застолья в гостях у знакомого. Последнего задержали по подозрению в убийстве.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, труп гражданина 1964 года рождения нашли в квартире дома 12, корпус 1 по улице Олеко Дундича. У погибшего была пробита голова. По тому же адресу задержали подозреваемого, которым оказался неработающий 71-летний хозяин квартиры. 

По версии следствия, 14 апреля около половины одиннадцатого петербуржец у себя дома распивал спиртное со знакомым. Между ними вспыхнула ссора, после чего хозяин квартиры неизвестным предметом размозжил голову собутыльнику. В результате пострадавший скончался. 

Труп направили в морг для установления причины смерти, а подозреваемого поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

Ранее Санкт-Петербург.р сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в смертельном избиении. По версии следствия, злоумышленник по пьяни 20 лет назад сильно травмировал коллегу, который в итоге скончался. 

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