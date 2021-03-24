В Южно-Приморском парке в Красном селе обнаружили скелет ребенка

По информации, которая была предоставлена источником в силовых структурах, человеческий скелет был обнаружен в Южно-Приморском парке в пригороде Северной столицы в Красном селе.

Сообщается, что скелет принадлежал ребенку. Инцидент произошел во вторник, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Человеческие останки обнаружили в несколько сотнях метров от улицы имени Маршала Захарова. В месте обнаружения скелета также нашли бутылки и окурки. По предварительным данным, одежды ребенка обнаружено не было