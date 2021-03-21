На ушедшую в магазин маму мальчика, выпавшего из окна, завели уголовное дело

В отношении мамы, выпавшего из окна мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Инцидент произошел 16 марта в доме №45/2 по улице Мебельная. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили шестилетнего мальчика без признаков жизни.

Удалось установить, что мама оставила ребенка одного дома, выйдя в магазин. Ребенок забрался на подоконник, и москитная сетка не выдержала веса малыша.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о трех подряд за неделю случаев падения детей из окон петербургских квартир. Все дети находились дома без присмотра.