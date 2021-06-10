В Купчино спасли малыша от падения из окна

В Петербурге удалось спасти ребенка, которого оставили дома одного. 5-летний мальчик ждал маму, открыв окно, и плакал. Неравнодушные местные жители вызвали спасателей. Инцидент произошел на Будапештской улице на третьем этаже одного из жилых домов. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

По предварительной информации, мальчик звал маму и плакал. Он сидел у открытого окна в квартире на третьем этаже. При этом ребенок не разговаривал по-русски. Известно, что мать оставила ребенка без присмотра на два часа. В результате на место прибыли спасатели и полиция. Сотрудник МЧС забрался к малышу по пожарной лестнице и спустил его вниз.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о падении девочки 2,5 лет из окна. Ребенка также оставили без присмотра.