6-летний мальчик выпал из окна в день рождение матери

В Выборгском районе Петербурга из окна пятиэтажного дома выпал мальчик. Ребенку было шесть лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Трагедия произошла 25 марта, в четверг, в поселке Парголово. Мальчик остался один в квартире жилого дома на улице Старожиловская. Забравшись на подоконник, малыш не устоял на ногах и выпал из окна пятого этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Известно, что у мамы ребенка был день рождения, и она решила отлучиться. Квартиру женщина снимает совместно с отчимом ребенка. На данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об участившихся случаях выпадения детей из окон. За март ни один ребенок при падении даже с маленькой высоты не выжил.