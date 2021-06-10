На Народной двухлетний ребенок выпал из окна

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия. Из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок. Инцидент случился 9 июня, в среду, в районе 11 утра. С полученными травмами мальчика доставили в больницу.

По предварительной информации, события разворачивались в доме №75 по Народной улице. Мальчик возрастом 2,5 года остался без присмотра мамы на некоторое время и выпал из окна второго этажа. В результате малыша госпитализировали в детскую городскую больницу № 19. Медики диагностировали у ребенка тяжелые травмы внутренних органов и головы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.