В Приморском районе с 13 этажа выпала пятилетняя девочка

В Петербурге ребенок выпал из окна многоэтажки. Инцидент случился в Приморском районе в доме №28 по улице Туристская. В районе 10 часов утра девочка, одетая в уличную одежду, сорвалась с подоконника 13-этажа. Ребенок упал на крышу здания, находящегося на первом этаже. От полученных травм пятилетняя девочка скончалась.

Известно, что родители оставили девочку с бабушкой. Однако та решила оставить ребенка одного и ушла в поликлинику на один час. Девочка захотела погулять и оделась в теплую одежду, а затем открыла окно и забралась на подоконник.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о погибшем ребенке, упавшем в Петербурге с шестого этажа.