На Комендантском мужчина упал на школьницу из окна

Утром вторника, 1 февраля, в Приморском районе Петербурга мужчина упал из окна многоэтажки на Комендантском проспекте. Как сообщает «Фонтанка», он скончался на месте.

При падении мужчина задел школьницу младших классов, которая в этот момент шла с мамой по тротуару. После девочка пожаловалась на онемение одной ноги. Вызванная скорая увезла девочку в детскую больницу №2. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом.

Уточняется, что мужчина проживал в квартире на 18-м этаже дома с супругой и мамой. Погибшему было 46 лет и он вышел на балкон, чтобы поговорить с позвонившим ему работодателем.