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На Парашютной улице нашли тело мертвого мужчины в синяках

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© Фото: скриншот Google maps

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Правоохранительные органы Приморского района разбираются в смерти мужчины, тело которого обнаружили вечером 27 января.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 января около девяти часов вечера в экстренные службы обратилась женщина, которая пояснила, что в квартире дома 61, корпус три по Парашютной улице обнаружен труп.

По прибытию на место специалисты нашли мертвого 51-летнего петербуржца, проживающего в указанной квартире. У погибшего были зафиксированы синяки на голове и теле.

Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, материи и обуви.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красносельском районе Петербурга женщина, прогуливаясь по парку, внезапно увидела отделенную от тела ногу человека. Позже из речки "Ивановка" достали труп мужчины.

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