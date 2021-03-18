В Петербурге за половину марта из окон выпало трое детей

В Северной столице с начала марта по четверг, 18 марта, из окон многоэтажных квартир выпало трое детей. Все малыши погибли на месте происшествий. Самому старшему ребенку было 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мальчики трех и пяти лет выпали из окон, так как москитная сетка не выдержала их вес. Третьим погибшим ребенком стала девочка, выпавшая сегодня с 13 этажа, так как находилась дома одна. В связи с этим администрация города напоминает, что москитные сетки не защищают детей от выпадения из окон.

Напомним, 13 марта в Выборгском районе мальчик трех лет выпал из окна, а 16 марта пятилетний мальчик выпал из окна в Приморском районе. 18 марта на улице Туристская с 13 этажа выпала девочка пяти лет. Все дети погибли в результате того, что остались без присмотра.