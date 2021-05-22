В Приморском районе из окна «двенадцатиэтажки» выпал ребенок

В Санкт-Петербурге в Приморском районе из окна двенадцатиэтажного дома выпала четырехлетняя девочка. В результате происшествия ребенок пережил клиническую смерть, но смог выжить.

По предварительной информации, в субботу, 22 мая, ближе к 17 часам в детскую больницу имени Раухфуса поступила девочка. Врачи получили ребенка в очень тяжелом состоянии после клинической смерти. После этого, медики сразу же отправили телефонограмму отделение полиции.

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ГСУ СК прибыли на место происшествия. После проведения анализа следователи и полицейские выяснили, что девочка в возрасте 4-х лет выпала из окна 8-го этажа из-за того, что за ней недосмотрела 23-летняя тетя.