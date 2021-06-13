В частном детсаду забыли ребенка на улице

В Петербурге воспитатели одного из детских садов забыли ребенка на улице после прогулки. Инцидент произошел в Приморском районе города. Мать малышка смогла предотвратить самый страшный исход оплошности сотрудников садика. Однако она намерена добиться наказания виновных в судебном порядке.

Так, двухлетняя воспитанница частного детского садика в Приморском районе Петербурга осталась на улице одна и без присмотра. В таком положении малышка осталась на 20 минут среди прохожих людей и проезжающих машин. Чудом обошлось без происшествий. Кроме того, мама девочки находилась неподалеку и выглянула в окно. Увидев своего ребенка в одиночестве на улице, она позвонила заведующей и потребовала пустить ребенка в садик.

На данный момент родители малышки планируют привлечь администрацию садика к ответственности, тем более он платный. Известно, что родители расторгли контракт с частным учреждением.