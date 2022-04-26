Школьницу с Нижне-Каменской госпитализировали после падения из окна

В Приморском районе Петербурга госпитализировали школьницу в тяжелом состоянии. Как сообщают «Невские Новости», девочку нашли под оконами дома на Нижне-Каменской улице.

Сейчас пострадавшая девочка находится в отделении реанимации. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника, ушиб легких и печени.

Девочка растет в благополучной семье, которая ранее не попадала в поле зрения правоозранительных органов.

Пострадавшая с Нижне-Каменской улицы выжила, а жителю Купчинской улицы повезло меньше. Как сообщает «МК в Питере», мать нашла в квартире тело своего 31-летнего сына со множеством гематом. Причину смерти мужчины теперь предстоит установить судмедэкспертам.