Полиция ищет грабителя, похитившего из банка на Ефимова 5 тысяч рублей

В Петербурге на улице Ефимова неизвестный ограбил банк. По сообщениям очевидцев мужчина был вооружен пистолетом. Об ограблении в Центре Северной столицы сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Известно, что злоумышленник 15 марта похитил деньги из банка, расположенного в доме №1/4. Войдя в здание, неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, а затем забрал 5 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция разыскивает преступника. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства происшествия в банке Адмиралтейского района города.