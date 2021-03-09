Мужчина ограбил банк на Индустриальном проспекте

Петербургская полиция ищет мужчину, ограбившего отделение банка на Индустриальном проспекте, 26/24. Неизвестно, сколько денег унес нападавший, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление произошло сегодня около пяти часов вечера. В полицию поступило сообщение о том, что злоумышленник зашел в помещение одной из финансово-кредитных организаций на Индустриальном проспекте, пригрозил неустановленным предметом, похитил деньги и скрылся.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ведется поиск преступника.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.