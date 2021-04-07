На Стачек грабителю не удалось украсть деньги из банка

В Петербурге произошло неудачное ограбление банка. Инцидент произошел на проспекте Стачек в среду, 7 апреля. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Известно, что злоумышленник зашел в банк днем и начал угрожать кассиру предметом, похожим на оружие. Однако денег грабителю не выдали. При этом обошлась также без пострадавших.

На данный момент мужчину разыскивает полиция и решается вопрос о избрании меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что в городе объявлен план «Перехват» для поиска, убившего ножом мужчины.