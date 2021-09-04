Полиция задержала грабителя банка в Кудрово

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что правоохранители задержали преступника, который ограбил банк в Кудрово.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в отделение Сбербанка, которое находится в Кудрово Ленинградской области, нагрянул мужчина, который с помощью пистолета ограбил финансовое учреждение на 1,4 млн рублей. На место ограбления сразу же прибыли оперативники.

По данному факту в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой».