В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублей

Источник в правоохранительных органах сообщил, что городе Кудрово Ленинградской области произошло ограбление банка. Неизвестный мужчина зашел с пистолетом в финансовое учреждение, начал угрожать сотруднице и после забрал 1,4 млн рублей.

«Инцидент подтверждаем. Пострадавших нет. Банк оказывает содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации»», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка СберБанка.

На данный момент полиция объявила преступника в розыск. Известно, что мужчина был одет в черную куртку и шапку такого же цвета, а также белые перчатки и черные джинсы. Лицо нарушителя разглядеть не удалось, так как он был в медицинской маске и на нем были одеты очки.