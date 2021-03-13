На Бадаева «накрыли» подпольное казино

В Невском районе Петербурга обнаружили нелегальное казино. Закрытие подпольного «Лас-Вегаса» удалось, благодаря жителям района, которые составили коллективное обращение в прокуратуру.

Районная прокуратура начала проверку по факту незаконной азартной деятельности и выявила точку на улице Бадаева, где в момент визита сотрудников полиции находились игроки и обслуживающий персонал. Кроме того, в квартире нашли игровые автоматы.

На данный момент автоматы изъяты и возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о пенсионерке из Северной столицы, выбросившей из окна 400 тысяч рублей в пакете, чтобы спасти дочь от уголовной ответственности.