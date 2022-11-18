Полиция Петербурга выявила группировку “теневых” банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

В Петербурге полиция выявила деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Было проведено более 30 обысков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ОПГ с 2018 года осуществляли деятельность с использованием счетов подконтрольных фирм. За пять лет злоумышленники обналичили более двух миллиардов рублей. За свои услуги брали 14,5%.

В “серой” схеме по уклонению от уплаты налогов десятков подконтрольных фирм, использовались деньги в том числе, от реализации товаров в Петербурге, Москве и Московской области.

Правоохранители провели более 30 обысков в офисах и квартирах в Северной столице и Москве. Было изъято более 27 миллионов рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны жительница Петербурга и один соучастник из столицы. Однако следствие считает, что в противоправную схему были вовлечены более 20 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе петербургская полиция ликвидировала нелегальное казино, которое распологалось в четырехкомнатной квартире в доме на улице Хошемина.