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Полицейские ликвидировали два подпольных казино на Есенина и Просвещения

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге полиция пресекла деятельность двух подпольных казино. По факту незаконной деятельности возбуждены два уголовных дела.

Одно из нелегальных заведений для азартных игр было расположено в подсобном помещении в одном из домов на проспекте Просвещения. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили там 30 человек, 27 из которых – игроки. Полицейские изъяли 28 компьютеров, оснащенных специальным игровым программным обеспечением. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Под второе казино злоумышленники выделили четырехкомнатную квартиру на улице Есенина. Там правоохранителям удалось изъять 40 игровых автоматов и 12 компьютеров. Однако посетителей было меньше, всего четыре человека.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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