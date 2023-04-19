В Петербурге к уголовной ответственности привлекли 13 участников по подозрению в организации подпольного казино

В Петербурге правоохранители в рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности задержали банду из 13 человек. В ходе обысков обнаружили и изъяли более 300 игровых автоматов.

В Северной столице правоохранители расследуют уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие считает, что члены организованной группы занимались незаконной деятельностью в период с января 2020 года по марта 2023 года. У них были помещения по всему городу.

В марте 2023 года правоохранители провели 30 обысков в домах подозреваемых и игорных клубах. Им удалось изъять более 300 игровых автоматов, свыше 2,5 млн рублей и другие доказательства.

Отметим, что фигурантами дела стали 13 человек. Троих заключили под стражу, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили нелегальное казино в трехкомнатной квартире. В ходе обыска правоохранители изъяли игровые автоматы и компьютеры с азартными играми.