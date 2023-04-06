На Энгельса полицейские накрыли казино, просуществовавшее около двух месяцев

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили нелегальное казино в трехкомнатной квартире. В ходе обыска правоохранители изъяли игровые автоматы и компьютеры с азартными играми.

В четверг, 6 марта, правоохранителям удалось пресечь деятельность нелегального казино, расположенного в трехкомнатной квартире в доме №135 по проспекту Энгельса. Игорное заведение работало два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве отметили, что правоохранителям удалось задержать на месте нелегального игорного заведения 13 посетителей и двух администраторов. Также с места происшествия были изъяты 19 игровых автоматов и десять компьютеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что одно из нелегальных заведений для азартных игр было расположено в подсобном помещении в одном из домов на проспекте Просвещения. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили там 30 человек, 27 из которых – игроки