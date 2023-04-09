Елена Шульман, за день до своего 54-летия, скончалась после несчастно случая в Петербурге

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в результате несчастного случая, произошедшего на Загородном проспекте в Северной столице. Женщина скончалась за день до своего 54-летия.

Инцидент произошел около шести часов вечера в пятницу, 7 апреля. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, на Загородном проспекте актриса Елена Шульман получила тяжелые травмы после несчастного случая с троллейбусом.

В комитете по транспорту дополнили, что женщина ступила на проезжую часть, не заметив троллейбус, который подъезжал к остановке. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами, от которых позже она скончалась на больничной койке.

Напомним, что Елена Шульман озвучила около 650 фильмов, включая "Трех богатырей", "Человека-паука" и "Казино Рояль".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в возрасте 59 лет ушел из жизни актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков.