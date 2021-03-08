В Московском районе пьяный водитель врезался в женщину

В Санкт-Петербурге в Московском районе на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов произошло ДТП с участием пьяного водителя, который на скорости сбил пешехода.

Сообщается, что вечером, 7 марта, мужчина, находившейся в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mitsubishi, сбил девушку, которая стояла на тротуаре и ждала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. В итоге сам водитель еще и влетел на скорости в столб.

В результате инцидента, женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а также с переломом ноги. Автолюбитель также получил черепно-мозговую травму.