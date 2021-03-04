В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в жену и избивший 11-летнего сына

В Северной столице полиция расследует уголовное дело о покушении на убийство. Вечером 2 марта петербуржец выстрелил в жену и избил своего сына. Инцидент произошел на Пулковском шоссе в квартире одного из жилых домов. Об этом сообщает СУ СКР по СПб и области.

Известно, что соседи услышали крики и выстрелы, и решили вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что глава семейства был пьян. Кроме того, следствие установило, что мужчина после конфликта с женой начал в нее стрелять из пневматического пистолета, а затем избил 11-летнего сына.

На данный момент женщина получила необходимую медицинскую помощь, а мальчик находится под наблюдением врачей с травмой головы. У семьи также есть второй ребенок. Трехлетнего малыша изъяли органы опеки.