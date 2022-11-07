Забивший молотком товарища на Мира петербуржец предстанет перед судом

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, чуть не забившего до смерти собутыльника молотком в Петроградском районе. Потерпевшему чудом удалось выжить.

По версии следствия, инцидент произошел в августе 2022 года. У мужчин возник конфликт во время распития алкогольных напитков на улице Мира. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов молотком, от чего пострадавший потерял сознание. Однако, благодаря оперативно оказанной медицинской помощи, мужчину удалось спасти.

Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый выбросил молоток в мусорный бак.

На данный момент 39-летний мужчина заключен под стражу, он обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Материалы уголовное дело направлены в Петроградский районный суд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейским удалось раскрыть преступление, которое было совершено почти 30 лет назад.